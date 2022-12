Rubano in un appartamento in via Langhirano: uno dei malviventi bloccato in cortile dalle Volanti

Rubano in un appartamento in via Langhirano: uno dei malviventi bloccato in...

Tentato furto aggravato in abitazione alle 14 circa di ieri: la Sala Operativa ha segnalato alle Volanti in servizio di controllo del territorio un furto all’interno di un’abitazione di strada Langhirano.

Recatisi sul posto, gli operatori hanno subito preso contatti con il proprietario dell’immobile e con un altro testimone, e, dopo essersi messi alla ricerca dei tre malviventi, sono immediatamente riusciti a bloccarne uno nell’area cortilizia dell’abitazione.

Sempre nei pressi dell’abitazione gli operatori hanno rinvenuto diverse valige e borse contenenti oggetti, anche di pregio e di valore (come pellicce, candelabri in argento, tappeti antichi, abiti in seta), asportati dall’abitazione e presumibilmente abbandonati dai ladri una volta resisi conto di essere braccati dalla polizia.

Al termine di tali attività, il malvivente è stato tradotto in Questura, ove, dopo esser stato identificato per un cittadino tunisino di 66 anni, è stato dichiarato in stato d’arresto per tentato furto aggravato in concorso con altre persone da identificare.

Nei pressi dell’abitazione dove è stato tentato il furto, è stata anche ritrovata un’autovettura, che, secondo il proprietario dell’immobile, era in uso ai tre malfattori.

All’interno di tale auto– risultata intestata a un cittadino rumeno del 1976, con precedenti per reati contro il patrimonio – sono stati rinvenuti diversi arnesi da scasso, sottoposti a sequestro.