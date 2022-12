Chichizola: “Sconfitta che brucia”

Le dichiarazioni del portiere crociato Leandro Chichizola, rilasciate al termine della partita Parma-Benevento, valida per la sedicesima giornata di Serie BKT 2022-23.

“Brucia come tutte le sconfitte, perché in più siamo in casa di fronte ai nostri tifosi. Non c’è tempo per stare male perché lunedì c’è Brescia e portare a casa i punti che abbiamo perso oggi. Il segreto del calcio è il lavoro. Tanto più forte lavori, tanto più arriva il risultato. Dobbiamo continuare a lavorare perché avremmo meritato molti più punti di quelli che abbiamo. Non siamo stati quelli di Cagliari, a Cagliari abbiamo giocato nella metà campo loro. Nel secondo tempo oggi sì, poi c’è stato un episodio anche oggi che è andato male”.

“Abbiamo avuto la sfortuna che sul gol ai due difensori è passata la palla sotto le gambe, sono momenti in cui devi rimanere lucido. I punti li hanno portati via loro. Ci sono momenti in cui la palla va giocata, altre va buttata e dipende dalle situazioni. Prestazione sottotono? Può capitare, a Cagliari era una gara importante. Non eravamo allo stesso ritmo, poi volevamo accelerare ma non avevamo la stessa marcia. Il Parma dopo la sosta? Lavoriamo allo stesso modo, stiamo recuperando tanti infortunati che ancora sono fuori. Le maggiori partite lo abbiamo messo noi il ritmo, oggi non è stato così. Dobbiamo far girare questi episodi dalla nostra parte, perché meritatamente dobbiamo vincere le partite.