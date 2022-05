Come diventare un campione negli eSports e guadagnare tanto

Questo articolo fornirà una panoramica su come si può diventare un campione negli eSports e guadagnare un sacco di soldi.

L’industria degli eSports sta vedendo una crescita incredibile ogni anno. La ragione di questo è l’enorme montepremi che sono in palio, l’interesse di tv in streaming e di bookmakers come https://www.sportaza.eu che offrono un’ampia gamma di scommesse su match eSports.

Anche la sua popolarità è aumentata nel tempo. Sarai in grado di vedere che i migliori giocatori hanno tutti sponsorizzazioni e possono guadagnare un sacco di soldi.

Negli Stati Uniti, si può vedere la gente godersi gli eventi eSport proprio come si godono altri eventi e questo è qualcosa che ha creato una grande quantità di energia positiva tra le persone che sono interessate agli eSports.

Scegliere un gioco con cui iniziare

Quando si tratta di scegliere il tuo gioco, ci sono due domande importanti da porsi: “Che tipo di gioco mi piace di più?” e “Qual è il mio budget?”.

La prima domanda ti aiuterà a capire che tipo di gioco ti piacerebbe giocare e padroneggiare: uno sparatutto, un RPG o uno strategico.

Potresti aver già giocato a molti giochi di questo genere e sapere quale ti piace di più. Se non hai mai giocato ai videogiochi, pensa a quale tipo di film ti piace di più guardare: azione o fantasy?

Un altro fattore importante è il vostro budget. Se il tuo budget è limitato e non puoi spendere molto per comprare dei giochi, allora attieniti a quelli free-to-play. Ce ne sono molti disponibili online al giorno d’oggi.

Allenati come un professionista

Allenarsi come un pazzo è l’unico modo per raggiungere la grandezza negli eSports. Assicurati di essere in forma con i tuoi riflessi e le tue tecniche, e non allentare mai la presa.

In particolare, assicurati di essere ben informato su tutte le abilità, gli eroi e le strategie del gioco che hai scelto.

Vorrai anche avere una buona connessione in modo da assicurarti di non avere problemi di lagging o di avere una latenza eccessiva durante le tue sessioni.

Trova degli sponsor

Ci sono molti modi per ottenere una sponsorizzazione. Puoi organizzare il tuo torneo, invitare altri giocatori e dare premi al vincitore o ai vincitori.

Sarebbe bello se tu potessi registrare il tuo torneo su video, in modo che più persone lo conoscano e possano guardarlo su internet.

In questo modo otterrai più sponsor per i tornei futuri e aumenterai le tue possibilità di diventare un giocatore professionista.

Un altro modo per ottenere sponsor è attraverso piattaforme di streaming come Twitch o YouTube Gaming, dove è possibile trasmettere partite in diretta con il commento di altri giocatori come te che potrebbero desiderare un po’ di esposizione dal proprio canale (e forse anche qualche entrata pubblicitaria).

Partecipa ai tornei

Il modo più efficace per guadagnare soldi negli eSports è partecipare ai tornei e vincere il più possibile.

Devi abituarti alla competizione giocando in tornei amatoriali. È anche importante esercitarsi regolarmente e partecipare alle competizioni online.

Il vincitore di tali eventi di solito riceve un premio in denaro che può aiutarti a coprire il costo del viaggio verso tornei più seri.