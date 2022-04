L’amore ai tempi del 2022: 5 regali speciali da fare per l’anniversario di matrimonio

Il giorno dell’anniversario di matrimonio rappresenta una giornata speciale nella vita di coppia, un momento di intima celebrazione dell’unione che ricorre ogni anno. Oltre ai festeggiamenti, privati o pubblici che siano, è molto importante trovare un dono da offrire in regalo al proprio partner, un oggetto che comunichi l’importanza del proprio amore verso la propria dolce metà.

Le opzioni sono potenzialmente illimitate, per questo motivo in questa breve guida cercheremo di fornire qualche idea originale per riuscire a trovare il regalo perfetto adatto sia per lui che per lei.

5 regali per lui e per lei

Prima di tutto, è importante che il regalo venga scelto tenendo conto dei gusti personali della propria metà. Inoltre, deve essere anche un dono sentito e in grado di suscitare emozioni in lui o in lei. I regali qui di seguito rispettano perfettamente queste linee guida.

Si comincia con un regalo a dir poco romantico, ma anche in grado di unire all’amore elementi come l’avventura e i brividi ad alta quota. Stiamo ovviamente parlando di un giro in mongolfiera, da godersi a bordo di un pallone capace di far scoprire il mondo da un’altra prospettiva.

Al secondo posto di questa speciale classifica si trova un gioiello di lusso da acquistare assieme alla propria metà. Anche in questo caso, il semplice regalo potrebbe trasformarsi in una vera e propria esperienza, si potrebbe pensare ad esempio ad una passeggiata romantica tra le vie dello shopping di Milano, dove è possibile trovare i migliori atelier di moda in cui acquistare il proprio dono. Se si volesse optare per un orologio di lusso, si potrebbe valutare di recarsi insieme presso uno dei rivenditori ufficiali Cartier siti in Milano, come Pisa Orologeria, per citare un esempio concreto, che nelle proprie boutique mette a disposizione diversi modelli di questi orologi per lui e per lei, da quelli più classici ed eleganti a quelli dal design più moderno e ricercato. La ricerca e la scelta del dono diventerà parte del presente, e resterà un ricordo tangibile della giornata trascorsa assieme.

Si resta in tema di romanticismo e di regali, ma stavolta si cambia leggermente genere. Nello specifico, facciamo riferimento ad un vero e proprio weekend romantico in una città dell’amore in Italia o all’estero. Le opzioni sono molteplici, basti citare alcune città italiane come Verona, Venezia, Positano, il Lago di Como, Firenze e Roma. All’estero, invece, spiccano su tutte Parigi, Tokyo, Istanbul e Dubai, insieme a Singapore e New York.

Chi desidera optare per qualcosa di molto dolce, può prendere in considerazione l’idea di regalare un album dei ricordi. Si tratta di un dono molto sentito e sicuramente apprezzato, dato che permetterà di rivivere i migliori momenti trascorsi insieme alla propria dolce metà.