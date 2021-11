Quando si parla di spedizioni, non si devono assolutamente sottovalutare quelle città che, per un certo qualverso, sono ‘ibride’. Nel senso che non sono capoluoghi di Regioni ma semplicemente di provincia. E che, però, potrebbero essere, appunto, anche capoluoghi di regioni.

Una tra le città che ha queste caratteristiche è sicuramente Parma. Che ha una storia artistica, sociale, economica e sportiva assolutamente di tutto rispetto.

Ecco alcuni consigli per le tue spedizioni da e per Parma.

Occhio alle ZTL

Come gran parte delle città dell’Emilia-Romagna, Parma è una città piena di ZTL e a misura d’uomo. Ha anticipato clamorosamente i tempi per quanto riguarda la tutela ambientale e, quindi, dispone di tante strade che sono ZTL.

Se questo per i cittadini è anche un bene, per chi si occupa di spedizioni, invece, potrebbe rappresentare un problema. A meno che tu non ti affidi a professionisti del settore e punti a servizi che mirano a spedire con il corriere SpedireSubito.

Perché, comunque, si rischia di allungare la strada e con essa anche i tempi di consegna. Proprio per questo, è necessario magari prendersi qualche secondo in più per poter far fronte alle varie isole pedonale che ci sono, ad esempio, in Viale Toscanini, in Viale Mariotti, a Piazzale Salvo D’Acquisto e in Via XXII Luglio. Queste ZTL di solito finiscono intorno alle 19.00-19.30.

In ogni caso, però, in via generale possiamo dire che il traffico qui, rispetto ad altre città anche del Sud Italia, è abbastanza contenuto. Essendo, comunque, anche una città di soli 200mila abitanti.

Fare qualcosa legato al territorio

Parma è una città i cui abitanti sono molto legati al territorio. Ciò significa che se magari vedi un cliente che ha acquistato qualcosa, puoi sempre abbinare qualcosa legato alla città. Non si tratta di solo cibo, ma anche un qualcosa che possa simboleggiare Parma.

Come la cattedrale, giusto per fare un esempio. Si può anche provare a fare proprio delle spedizioni personalizzate con la custodia che rimandi al territorio. Certo, potrebbe essere una scelta non propriamente economica, però comunque sarebbe un qualcosa che ti caratterizza e ti consente, comunque, di distinguerti rispetto alla massa.

Capire la tipologia della città su cui si andrà a insistere

Questo è un consiglio che non vale specificatamente per Parma ma, comunque, può essere tranquillamente preso in considerazione, ovviamente, anche per la città che ospita lo stadio Tardini.

Praticamente, la città è montuosa? Ci sono tratti collinari? Se della ZTL e del traffico abbiamo già parlato, conoscere le strade e stradine di cui è composta Parma può essere una soluzione che consente di velocizzare completamente i tempi. Ad esempio, sapendo bene le varie zone, non sei costretto a far girovagare il tuo incaricato per le spedizioni e ritardando, così, la consegna. Anzi, agendo così potrai addirittura accelerarle e avere un punto a tuo favore con i clienti che, in un mondo che va sempre più veloce, anche attendere un solo giorno in più lo considerando un qualcosa di davvero snervante.