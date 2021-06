Sale sull’auto del cliente per vendergli la coca: pusher 35enne bloccato dai poliziotti

Stava vendendo quasi 3 grammi di cocaina ad un cliente dopo essere salire a bordo della sua auto.

Un 35enne albanese è stato arrestato in flagranza di spaccio dai poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Parma, che dopo aver notato i due uomini li ha seguiti.

L’auto, che stava transitando in via Emilio Lepido, si è fermata poco dopo in via Emilia Est a un semaforo: gli agenti si sono avvicinati e hanno notato che il passeggero stava consegnando due involucri al conducente.

I poliziotti sono intervenuti: il pusher ha cercato di disfarsi della droga, gettando la cocaina sul tappetino. Indosso aveva 10 grammi di cocaina oltre i due involucri che si stavano passando tra le mani dei due contenevano altri 3 grammi.

Il 35enne albanese, poi arrestato e finito ai domiciliari, aveva in tasca anche 145 euro in contanti, frutto dell’attività di spaccio.