Spaccio 1 – Oltre 900 cessioni di cocaina, arrestato pusher

È stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio un pusher nigeriano di 30 anni, a lungo inseguito dalle forze dell’ordine.

Imponente il suo giro d’affari: sono state documentate circa 900 cessioni di stupefacente per un introito di circa 50.000 euro.

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Compagnia di Parma hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice nei confronti del trentenne cittadino nigeriano, gravato da diversi precedenti di polizia.

L’indagine ha avuto inizio il 13 marzo 2021, quando i militari della Compagnia ducale lo hanno passare in via Toscana in sella ad una bicicletta elettrica e, dopo essersi affiancato ad un automobilista in sosta, ha scambiato con lui velocemente qualcosa.

I militari, identificato l’acquirente e ottenuto il numero di telefono del pusher, con lo sviluppo delle analisi dei tabulati telefonici hanno individuato la clientela “fidelizzata”.