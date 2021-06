Fidenza – Marijuana hashish e cocaina, segnalate sette persone tra i 17 e i 55 anni

Il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Fidenza, nella giornata di sabato, ha segnalato alla Prefettura, sette le persone, quali consumatori di stupefacenti di età compresa tra i 17 e i 55 anni, tutti della zona.

Sono stati trovati in possesso di qualche dose di marijuana, hashish e cocaina.

Nove sono state le contravvenzioni al codice della strada; tra queste un 39enne di origini peruviane che guidava con un documento sudamericano ma che risultava non aver mai conseguito la patente. Il documento, risultato falso, è stato sequestrato ed è scattata anche la denuncia penale. Una 45enne fidentina, inoltre, guidava con l’assicurazione scaduta da settimane. Per il resto gli interventi hanno riguardato, in linea di massima, episodi di guida “spericolata”, con velocità non commisurate o manovre nel traffico non consentite.