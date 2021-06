Aggrediscono rapinano e malmenano un 30enne: denunciati 4 giovani

L’uomo, intorno all’una di notte, si è recato presso il distributore di viale Matteotti per acquistare le sigarette ma, appena sceso dall’autovettura è stato circondato dai giovani che, hanno iniziato a prenderlo in giro ed a provocarlo in modo sempre più aggressivo. A nulla sono valse le richieste del 30enne di lasciarlo stare, anzi, quattro lo hanno colpito con calci e pugni, facendolo cadere a terra. Uno gli ha rubato il cellulare ed il portafoglio, contenente un centinaio di euro.