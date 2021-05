Quattro cose che oggi si possono fare anche da smartphone

Lo smartphone è oramai al centro delle nostre vite, dato che lo usiamo ogni giorno e in qualsiasi momento della giornata, per svolgere molteplici operazioni. D’altronde i device mobile di ultima generazione hanno profondamente modificato le nostre routine quotidiane, consentendoci l’accesso al web in qualsiasi circostanza o momento, grazie ad un dispositivo da tenere comodamente sul palmo della nostra mano. Vediamo quindi quattro cose che oggi si possono fare anche da telefonino.

• Vedere film : attualmente le piattaforme di streaming rappresentano uno degli hobby più gettonati da parte degli utenti, ma è un errore credere che la fruizione dei contenuti audio-video sia limitata alla semplice tv in sal otto. Grazie agli smartphone, infatti, possiamo vedere migliaia di serie tv e di film in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo. Basta abbonarsi ad una piattaforma di streaming come Netflix , scaricare l’app e iniziare con la visione. O in alternativa si può usare YouTube .

• Giocare ai videogames : al pari dei contenuti televisivi, anche i videogames rappresentano un hobby molto apprezzato dagli italiani, e ancora una volta fruibile online e tramite smartphone. E le tipologie di videogiochi disponibili sono davvero numerose, e includono anche casino come William Hill ad esemp io , tanto per citarne uno, dove si trovano passatempi classici come il poker, la roulette e le slot machines. Naturalmente i settori disponibili sul web sono tanti, e includono tutte le ap p gaming reperibili sui vari stor e.

• Fare la spesa : oggi non serve più prendere l’auto, trovare un posteggio, andare al supermercato e perdere ore in coda. Tutto questo può essere evitato semplicemente facendo la spesa online, con lo smartphone in mano, ma gari quando siamo impegnati in al tr e faccende. E la spesa verrà consegnata direttamente a domicilio, selezionando un orario compatibile con le nostre esigenze, ed evitandoci mille complicazioni diverse.

• Gestire la casa : grazie ai sistemi domotici possiamo gestire molti aspetti della nost ra casa anche in remoto, e ancora una volta grazie alle app per smartphone. Ci sono diversi esempi pratici da fare, citando la possibilità di avviare la lavatrice a distanza, per sfruttare le fasce orarie più convenienti. P er non parlare del fattore sicure zz a, come nel caso delle telecamere di sorveglianza connesse al wifi di casa, che ci danno la possibilità di controllare il video in presa diretta in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo.

Dai videogiochi alla spesa, passando per la sicurezza in casa e per la gestione degli elettrodomestici, non esistono limiti alle potenzialità dei cellulari connessi a Internet. Oggi bastano infatti uno smartphone e alcune app per ottenere dei risultati davvero straordinari, che ci consentono di risparmiare non solo tempo ma anche soldi. E c’è da scommettere che in futuro la lista si allargherà ancor di più, perché le tecnologie mobile si sviluppano rapidamente.