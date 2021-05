Guida sotto l’effetto del crack: patente ritirata e denuncia

Stava guidando dopo aver tirato cocaina e crack ma è stato denunciato dai carabinieri che lo hanno fermato per un controllo stradale.

Un 21enne, residente in provincia di Parma, è finito nei guai: stava guidando l’auto in via Emilio Lepido, dopo le 23, con a bordo un amico 22enne.

L’autista ha mostrato agitazione e aveva narici ed occhi arrossati: nella tasca della portiera i militari hanno trovato un cucchiaio in acciaio inox con tracce di combustione e residui di una sostanza.

Il 21enne ha accettato di sottoposti al test delle urine al Pronto Soccorso: è risultato positivo alla cocaina.

Per lui è scattato il ritiro della patente e una denuncia per guida sotto effetto di sostanze stupefacenti. Per entrambi sono scattate anche le sanzioni per aver violato il coprifuoco.