Compra online dei vestiti firmati che non riceve: denunciato 20enne

L’inserzione sul sito “Subito.it” era di quelle da non lasciarsi sfuggire.



Vestiti di marche prestigiose nuovi, in vendita a prezzi stracciati a seguito di non meglio precisati fallimenti di negozi di livello, schiacciati dalla crisi.



Una giovane 24enne di Colorno non ha saputo resistere alla tentazione e ha deciso di acquistare on line 3 capi d’abbigliamento adun prezzo complessivo di poco meno di 300 €.

I successivi contatti, anche via telefono, con il venditore, un ragazzo dall’accento campano, sono stati cordiali e professionali, tanto da convincere l’acquirente, che ha pagato con ricarica Postepay.

Avuta conferma dell’avvenuto pagamento, il cordiale venditore è scomparso nel nulla, letteralmente, bloccando il numero della ragazza su WhatsApp e negandosi su ogni altro canale di comunicazione.

La giovane ha atteso qualche giorno, sperando che la propria merce potesse arrivare, poi si è rivolta, sconsolata, ai Carabinieri di Colorno.



Risalire al truffatore, che utilizzava prestanomi sia per il numero di telefono che per la carta ricaricabile, e un nome falso sulla piattaforma di compravendita on line, non è stato facile, ma al termine di una serie di riscontri investigativi incrociati i militari hanno individuato un ventenne di Caserta, con diversi precedenti specifici. Lo stesso è stato denunciato per truffa aggravata e sostituzione di persona.

I Carabinieri, ancora una volta, invitano a verificare con attenzione offerte di vendita eccessivamente vantaggiose, con prezzi fuori dal mercato. In caso di dubbio, rivolgersi ai militari dell’Arma prima di inviare soldi a sconosciuti, può aiutare a non incorrere in truffe del genere, fenomeno sempre più diffuso che, grazie alla “professionalità” dei truffatori, rischia di coinvolgere vittime di ogni età.