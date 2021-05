Eroina e cocaina pronte allo spaccio: arrestato 23enne nigeriano pregiudicato

Erano arrivate numerose segnalazioni relative ad un passaggio continuo di cittadini di colore che entravano e uscivano da un appartamento nei pressi di Strada Langhirano, sia durante le ore diurne che notturne.

Gli accertamenti condotti dal personale della Squadra Mobile hanno portato ad ipotizzare quei movimenti fossero legati allo spaccio di droga.

Sulla scorta di questi elementi gli investigatori dell’antidroga si sono recati presso l’abitazione segnalata per procedere alla perquisizione.

All’interno dell’appartamento è stato identificato un solo occupante. Si tratta di un cittadino nigeriano 23enne già noto agli Agenti in quanto più volte controllato in aree cittadine notoriamente interessate dal fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, e già precedentemente indagato per droga.

La perquisizione ha consentito di rinvenire, all’interno della camera da letto dell’uomo presente nell’appartamento, un bicchiere in plastica all’interno del quale sono stati trovati venti ovuli rivestiti in cellophane di colore bianco e sei ovuli rivestiti in cellophane di colore giallo.

In totale, 11,3 grammi di eroina e 2,5 grammi di cocaina, oltre a un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

L’uomo è stato arrestato.