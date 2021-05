Anni di maltrattamenti alla moglie sotto la minaccia delle armi che ha illegalmente in casa: arrestato 43enne

Lunghi anni di maltrattamenti fisici e psichici, dovuti al carattere violento del marito, anche sotto gli occhi del figlio minorenne. Ma se per anni non aveva avuto il coraggio di denunciarlo per la minaccia sempre presente delle armi che l’uomo teneva in casa, ieri la donna, una 47enne residente in paese, si è recata a chiedere aiuto alla Stazione Carabinieri di Traversetolo e per denunciare il marito 43enne.

I militari si sono subito recati all’abitazione ed entrati hanno identificato l’uomo. A seguito della perquisizione hanno trovato balestre, coltelli, spade, fucili e proiettili. Accertato che l’uomo è privo di qualsiasi titolo che consenta la detenzione delle armi, è stato arrestato per detenzione abusiva di armi da sparo e denunciato per maltrattamenti in famiglia. Il 43enne è stato posto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.