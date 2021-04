Ubriaco non si ferma al posto di blocco: denunciato 38enne

Proseguono i controlli dei poliziotti delle Volanti della Questura di Parma, in collaborazione con le pattuglie del reparto prevenzione crimine di Reggio Emilia. Nella giornata di ieri, venerdì 23 aprile, gli agenti hanno scandagliato il territorio, concentrandosi in particolare nelle zone di via San Leonardo, Via Venezia, oltre che in stazione e lungo viale Vittoria.

Durante un posto di controllo in Viale Vittoria un’auto non si è fermata all’alt degli agenti proseguendo in direzione Piazzale Santa Croce. Gli operatori sono riusciti a fermare l’auto nei pressi di via Rubini e hanno identificato il conducente, un cittadino italiano di 38 anni residente a Parma, il quale si trovava in evidente stato di ebbrezza alcolica. L’uomo è stato pertanto sanzionato ai sensi dell’art.186 comma 2 del Codice della Strada.