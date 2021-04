Covid – Consegnate a Parma le prime 1300 dosi di vaccino Johnson&Johnson

Sono diretti in 6 località dell’Emilia-Romagna – Parma, Reggio Emilia, Modena, Imola, Pievesestina (FC) e Lagosanto (FE) – i furgoni SDA, corriere di Poste Italiane, per la consegna delle prime 9.600 dosi complessive del vaccino Jenssen di J&J, in collaborazione con l’Esercito Italiano.

Nella giornata di oggi (22 aprile), alcuni mezzi speciali, attrezzati con celle frigorifere, hanno preso in carico le scatole contenenti i vaccini Johnson&Johnson, per raggiungere le loro destinazioni finali presso le seguenti sedi di ricezione e conservazione dei quantitativi previsti: Aou Parma Ospedale Maggiore (1.300 dosi); Ausl/Irccs Santa Maria Nuova Reggio Emilia (1.550 dosi); Ausl/Aou Modena (2.050 dosi); Ausl Imola Ospedale Civile Vecchio (400 dosi); Magazzino unico Ausl Romagna di Pievesestina (3.250 dosi) e Ausl Ferrara Ospedale del Delta di Lagosanto (1.050 dosi).