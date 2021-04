Fidenza, arrestato per evasione un 49enne campano ospite di una struttura

I carabinieri di Fidenza hanno arrestato, su ordine del Tribunale di Napoli, un 49enne campano, con vari precedenti in materia di stupefacenti, ospitato ai domiciliari presso una struttura di Fidenza.

La misura alternativa alla carcerazione preventiva, nel carcere di Poggioreale, era stata disposta dal tribunale di Napoli per tentare un percorso di recupero in attesa dei provvedimenti definitivi del giudice.