Fidenza – Prende a pugni il capotreno e i carabinieri, poi cerca di ferirsi: TSO per un 41enne magrebino

All’arrivo in stazione a Fidenza, il 42enne di origini magrebine, in Italia senza fissa dimora, è tranquillamente sceso dal vagone per fumare una sigaretta.

Ad attenderlo gli uomini del Nucleo Radiomobile. Per nulla intimorito, urlando frasi senza senso, li ha aggrediti colpendoli con calci e testate, venendo però velocemente bloccato. Giunto in caserma, il soggetto non si è quietato, anzi continuava ad urlare frasi sconnesse e commettere tentativi di autolesionismo.

I militari, quindi, hanno attivato la procedura del trattamento sanitario obbligatorio e l’uomo è stato ricoverato a Parma.