La droga da Milano a Parma per lo spaccio: arrestati 4 gambiani

L’indagine, condotta dalla Stazione di Monticelli Terme parte proprio dal sequestro (eseguito nel maggio del 2020 a carico di un ragazzo di Monticelli), di un cellulare: lo stesso è servito per mettere in contatto Samateh e Lamin.

Il 20 agosto 2020 i Carabinieri di Monticelli hanno arrestato Dibba, sorpreso mentre tornava da Milano con 400 grammi di marijuana acquistati dal suo fornitore, portati liberamente in treno. Le indagini hanno consentito di acquisire ulteriori elementi: attraverso le dichiarazioni di una trentina di persone, anche minorenni, che si erano riforniti da Dibba, (vendeva quasi sempre marijuana ed hashish) all’interno del Parco Ducale, i carabinieri hanno arricchito il fascicolo, mentre dimostravano attraverso individuazioni fotografiche, numerose operazioni.

I militari hanno raccolto elementi utili per la ricostruzione, da gennaio a ottobre 2020, di diverse cessioni di stupefacente e ciò ha consentito di ipotizzare un giro di affari pari a circa 24 mila euro. Alla luce delle indagini è stato possibile sostenere che, dal giorno dell’arresto, Dibba abbia continuato a svolgere l’attività di cessione accordandosi telefonicamente con gli acquirenti. Ed è qui che entrerebbero in gioco Jatta e Trawally, reclutati per la consegna.