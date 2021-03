I Carabinieri mettono i ladri in fuga: abbandonano il furgone carico di preziosi pezzi di ricambi d’auto

I Carabinieri mettono i ladri in fuga: abbandonano il furgone carico di...

La scorsa settimana, i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Fidenza, impegnati nel controllo del territorio, hanno notato un’autovettura sospetta aggirarsi nei pressi del parcheggio dell’Outlet “Fidenza Village”.

La vettura corrispondeva, per modello e colore, ad un mezzo segnalato diverse volte per alcuni reati commessi in tutta la provincia.