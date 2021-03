Ubriaco, entra in pizzeria e si rifiuta di uscire, poi picchia i poliziotti: denunciato colombiano 50enne

Ubriaco, entra in pizzeria e si rifiuta di uscire, poi picchia i...

Domenica sera alcuni equipaggi della Polizia di Stato impegnati nell’ordinario controllo del territorio sono intervenuti in centro città per la segnalazione di una persona molesta in stato di ubriachezza.

Il titolare di una pizzeria nel quartiere Cittadella ha segnalato che un uomo, visibilmente alterato, si era introdotto all’interno nelle pertinenze della pizzeria e rifiutando di allontanarsi.