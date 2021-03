Salsomaggiore, organizzano una “discoteca” con le casse dell’auto, multati tre giovani

Ancora un week-end di controlli da parte dei carabinieri di Salsomaggiore Terme. Diverse le sanzioni elevate a persone, per fortuna un numero esiguo, che non hanno rispettato le disposizioni in vigore con la “ zona rossa” in cui si trova la Regione Emilia Romagna.

Sabato pomeriggio i carabinieri di Noceto hannomultato tre persone che si trovavano all’interno del territorio comunale senza alcuna ragione valida. I tre, controllati a bordo di un’autovettura, risultavano tutti residenti altrove e alla richiesta dei militari non sapevano fornire alcuna giustificazione sulla loro presenza, se non la voglia di “fare un giro”. Per loro è scattata quindi la sanzione pecuniaria per complessivi 1.200 euro.

Domenica pomeriggio invece a Salsomaggiore Terme la pattuglia della locale stazione è intervenuta nel parcheggio della piscina comunale dove alcuni ragazzi avevano allestito una sorta di improvvisato disco-dancing all’aperto, utilizzando le casse e gli apparati stereo delle loro auto. I tre, hanno parcheggiato le rispettive vetture in circolo, con i bagagliai aperti e la musica ad alto volume, pensando di godersi il pomeriggio. Ad interrompere la musica è giunta la pattuglia che li hamultati e fatti allontanare.

Sempre nel corso del fine settimana i carabinieri di Fornovo Taro hanno denunciato per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere un 55enne marocchino, trovato in possesso di un piccolo coltello, mentre una pattuglia del radiomobile di Salsomaggiore ha segnalato alla Prefettura un uomo trovato con 1 grammo di hashish.