Controlli anticovid in centro, multate 4 persone senza mascherina e 3 a Parma senza giustificazione

Controlli interforze per il rispetto delle norme anticovid19, come stabilito dall’ordinanza firmata dal Questore Massimo Macera. Per questo sono stati impiegati numerosi equipaggi dedicati in maniera esclusiva a questa tipologia di intervento.

Oltre alla Polizia di Stato sono state impiegate pattuglie dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale, per un totale di 25 equipaggi.

Dopo un summit iniziale in Questura, i controlli si sono concentrati nelle vie del centro, in Pilotta, in via Farini, in via Cavour e nel quartiere Oltretorrente.

Sono state segnalate poche persone in giro in città. Numerosi i controlli rivolti al rispetto della normativa sull’uso della mascherina, sul distanziamento sociale e sulle giustificazioni degli spostamentii all’interno del Comune.