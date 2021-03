Bonaccini: “Indice Rt sta scendendo, curva dei contagi in calo”

I contagi continuano ad essere altalenanti in provincia di Parma e in tutta la Regione Emilia-Romagna. Il presidente della Regione Stefano Bonaccini ha rilasciato alcune dichiarazioni relative all’andamento della pandemia.

Il nostro territorio, molto probabilmente rimarrà in zona rossa fino a dopo Pasqua: “Nel giro di 15 giorni abbiamo avuto il riempimento dei reparti degli ospedali come non avevamo mai visto però l’Rt da 1.35 pare stia già scendendo a 1.15. Abbiamo dovuto restringere perchè era l’unico modo per combattere questa pandemia. Bisogna saper contrastare ma la curva dei contagi sembra aver raggiunto il picco e sta scendendo”.