Blitz di polizia e carabinieri nelle feste private: 30 giovani sanzionati

PUBBLICITÀ

I Carabinieri della Sezione Radiomobile impegnati in servizio perlustrativo, nel tardo pomeriggio di ieri, in Via Bassi hanno fermato un’autovettura con due persone che procedeva a zig zag. Fatta accostare i militari si accorgevano che il conducente era sotto l’effetto di sostanza alcolica, confermato dall’etilometro che segnava un tasso alcolico pari a 0,83 g/l. Per tale motivo, il 55enne è stato denunciato per guida in stato d’ebbrezza. Il 46enne passeggero è stato denunciato per ubriachezza molesta nei confronti dei militari operanti. Ad entrambi è stata elevata la sanzione per il mancato utilizzo del dispositivo individuale di protezione all’interno del mezzo, in quanto non facenti parte dello stesso nucleo familiare;

– nell’ambito del territorio della Compagnia di Borgo Val di Taro, nella giornata di domenica, i Carabinieri della Stazione di Calestano hanno sanzionato diverse persone giunte dal capoluogo non rispettando il divieto di uscire dal comune di residenza. Per tutti la sanzione amministrativa prevista per un importo complessivo di 3200 euro;

– nell’ambito del territorio della Compagnia di Salsomaggiore, sabato sera, la pattuglia della Stazione Carabinieri di Felino durante il controllo del territorio notava nei pressi di Via Calestano diversi giovani che dopo aver scavalcato una rete di recinzione e saliti sul tetto entravano all’interno di un capannone in disuso. Intervenuti, hanno identificato 7 giovani, tutti maggiorenni, tra cui due ragazze provenienti da Parma, che avevano deciso di incontrarsi in quel luogo per passare qualche ora insieme, incuranti dei divieti di assembramento e delle norme sul distanziamento poste a tutela della salute collettiva. Tutti sono stati sanzionati per il mancato rispetto della normativa anticovid per un totale di 2800 euro. La stazione di Pellegrino Parmense ha sanzionato due persone, residenti in altro comune, che si trovavano presso il piccolo centro montano senza alcuna valida motivazione;

– nell’ambito del territorio della Compagnia di Fidenza i Carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti nel garage di un condominio ove 4 ragazzi di Fidenza, tra i 16 ed i 18 anni, stavano facendo “baldoria” con musica ad alto volume cibo e bevande. Tutti sono stati sanzionati per inosservanza delle disposizioni per prevenire il contagio del virus.

Sempre i militari del Radiomobile, durante il servizio di pattuglia, hanno notato l’autovettura davanti procedere a zigzag. Per tale motivo hanno fatto accostare il mezzo. Sottoposto il 24enne conducente all’etilometro è risultato avere un tasso alcolemico pari ad 1,35 g/l. Lo stesso è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza.