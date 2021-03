Aggrediscono e minacciano la vittima di una rapina al parco Ducale e suo padre per far ritirare la denuncia: denunciati 7 giovani magrebini

Il 13 febbraio i carabinieri di Parma Centro avevano arrestato in flagranza di reato, per rapina e lesioni, un 17enne magrebino, residente in provincia di Reggio Emilia, il quale, all’interno del parco Ducale insieme ad altri giovani aveva picchiato e rubato il portafoglio a due coetanei.

Dopo qualche giorno, il fratello dell’arrestato contattava, tramite il social network Instagram, la giovane vittima minacciando sia lui che il padre per farlo ritrattare.