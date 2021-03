Ubriaco, causa un incidente, rifiuta l’alcool test e minaccia di morte gli agenti: arrestato 50enne

Venerdì sera gli agenti della polizia locale sono intervenuti in viale Piacenza per un incidente senza feriti tra due autovetture. Gli agenti si sono accorti però che uno dei due automobilisti coinvolti presentava chiara sintomatologia da assunzione di bevande alcooliche iniziandogli accertamenti di rito.

Ma l’uomo si è rifiutato categoricamente di sottoporsi all’ alcooltest, gli agenti iniziavano così la procedura per il ritiro della patente con relativa sanzione prevista dal Codice della Strada.

L’uomo, RB, italiano, 50 anni, come risposta ha iniziato ad aggredire verbalmente gli agenti con improperi e minacce di morte e con tanta aggressività da richiedere l’intervento di una pattuglia della Polizia. Nemmeno l’arrivo di due volanti ha fermato l’aggressività e le minacce pesanti dell’uomo. Aggressività che da verbale è diventata fisica, ha anche cercato di prendere la pistola ad un agente. Fortunatamente è stato fermato. Durante la colluttazione è riuscito a sferrare un calcio ad un agente della polizia locale ferendolo (lesioni guaribili in dieci giorni).

L’uomo, accompagnato in Questura, è stato arrestato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, per lesioni aggravate a pubblico ufficiale e per tentato furto con strappo e denunciato per calunnia, oltraggio e per il rifiuto di sottoporsi all’alcooltest.