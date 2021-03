Festino con 16 persone in un appartamento con mezzo chilo di marijuana

Gli agenti della polizia di Stato sono intervenuti per la segnalazione di rumori e suoni molesti provenienti da un appartamento in Oltretorrente.

Una volta giunti all’interno dello stabile, con musica e vociare perfettamente distinguibile dall’esterno, gli agenti si trovavano dinanzi a circa sedici persone in maschera, tutte riunite in un appartamento privato per una festa.

Iniziate le prime fasi dell’identificazione dei presenti e, nel richiamarli ad un comportamento più civile in ragione dell’orario notturno, l’attenzione degli agenti veniva immediatamente attirata da un fortissimo odore di sostanze stupefacenti e da alcuni barattoli riposti su di uno scaffale.

Questi ultimi, vasetti in vetro per conserve e sughi in genere, risultavano pieni di sostanza in infiorescenza di colore verde, presumibilmente riconducibile a marijuana.

Ciò constatato e ricorrendone i presupposti di legge si iniziava immediatamente la perquisizione dell’intero immobile che permetteva di rinvenire, suddivisa barattoli di vetro presenti nelle parti comuni della casa ed in una grande busta in plastica, circa 500 grammi complessivi di stupefacente.

All’esito dei controlli i tre occupanti l’immobile, soggetti ritenuti nell’immediato possesso della sostanza, venivano denunciati per possesso ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I restanti partecipanti alla festa invece, in ragione del loro spostamento in abitazione privata in più di due persone oltre gli occupanti della stessa, venivano tutti sanzionati in ossequio alla vigente normativa in materia di contenimento dell’epidemia da Covid-19.