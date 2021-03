Via Imbriani: clienti che bevono alcool all’interno, chiuso per 5 giorni market etnico

Via Imbriani: clienti che bevono alcool all’interno, chiuso per 5 giorni market...

Una pattuglia della polizia di Stato nella serata di martedì è intervenuta nelle vie dell’Oltretorrente lungo via Imbriani, dove ci sono locali già conosciuti come problematici dagli agenti. Sul posto infatti, intorno alle ore 21 in un market etnicoè stata notata la presenza di diverse persone assembrate ed intente a consumare alcoolici nel negozio.

La pattuglia pertanto, identificati e sanzionati i presenti, provvedeva con l’ausilio della polizia locale a redigere verbale di contestazione della sanzione amministrativa anche nei confronti del titolare dell’esercizio commerciale, disponendone la chiusura per giorni cinque.