Pagamenti e carte: truffati due giovani parmigiani: denunciato un 52enne

Il giovane, insieme all’amico, ha raggiunto il bancomat di una banca di Vigatto seguendo le indicazioni telefoniche ha inserito la carta di credito. Digitando i codici forniti ha effettuto una prima ricarica di 500 euro. Poiché il prezzo concordato era di 1100 euro ha effettuato una seconda operazione della stessa cifra non andata a buon fine per insufficiente provvista sulla carta.

Immediatamente è arrivato sul cellullare del giovane un messaggio, apparentemente riconducibile al gestore della carta, con cui veniva indicato che il denaro sarebbe stato riaccreditato il giorno seguente.

Il sedicente venditore, sempre in contatto telefonico, ha convinto il giovane a fare ulteriori tentativi con un’altra carta per onorare l’accordo di compravendita.

Il 24enne si è fatto prestare la carta dall’amico e ha ripetuto per due volte le stesse operazioni con il medesimo importo, ricevendo per la seconda operazione lo stesso messaggio.

Visto che anche in questo caso i messaggi riportavano che ancora una volta che i pagamenti non erano andati a buon fine, il 52enne ha convinto i due a recarsi alle poste per utilizzare l’ATM dell’ufficio postale.

Giunto presso l’ufficio postale di Vigatto il 24enne ha ripetutoa le stesse operazioni ed a conclusione gli venivano rilasciati due scontrini di pagamento, per un importo complessivo di 1950 euro, senza ancora rendersi conto della truffa che stava subendo.

Rientrati a casa e collegati all’App di poste italiane per verificare il buon esito della vendita hanno realizzato di essere stati raggirati e che i soldi invece di riceverli li avevano corrisposti.

Gli accertamenti dei Carabinieri di Vigatto hanno consentito di individuare il titolare della carta post pay e di denunciarlo per truffa continuata.