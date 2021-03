Multati 21 ragazzi, di cui 6 minorenni: a Parma da un altro comune senza motivo

Nel fine settimana oltre venti pattuglie tra polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Guardia di Finanza e polizia locale hanno controllato il territorio.

E’ stato sottoposto a controllo un numero complessivo di 221 persone e di 35 esercizi commerciali. I controlli sono stati mirati anche nei confronti dei più giovani, soprattutto nei confronti di coloro che erano già noti alle forze dell’ordine.

Sono state sanzionate 21 persone, tra cui 6 minorenni e molti dei restanti appena maggiorenni, tra cui alcuni con precedenti specifici per reati contro il patrimonio e la persona.

Tutte le sanzioni sono scattate in quanto i ragazzi erano venuti a Parma pur essendo residenti in comuni della Provincia, e non avendo alcun motivo valido per essere a Parma. I minori, dopo la contestazione della sanzione ai genitori, sono stati riaffidati a questi ultimi per essere riaccompagnati presso il proprio comune di residenza.