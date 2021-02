Ultimo sabato di “movida gialla”: chiusi tre bar, multate 4 persone

Venerdì e sabato gialli prima della domenica arancione? E c’è chi ha pensato di approfittarne. Ma senza considerare che i controlli in chiave anti-contagio coordinati e predisposti dal Questore di Parma sarebbero stati capillari, con un ingente dispiego di oltre venti pattuglie sul territorio tra Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale.

E’ stato controllato un numero complessivo di 198 persone e di 30 esercizi commerciali, con la contestazione di sette sanzioni amministrative.

A seguito delle numerose segnalazioni ricevute al 113, infatti, nel pomeriggio di ieri,sono stati chiusi per cinque giorni due bar del centro. Uno dei due, infatti, somministrava bevande da asporto senza il rispetto delle regole per quel servizio: nel locale c’erano numerose persone, così come davanti all’ingresso e alle vetrine. Il secondo, invece, è stato trovato ancora in attività dopo l’orario di chiusura stabilito per le 18.

Un terzo bar del centro, invece, è stato chiuso nella giornata di venerdì, anche questo trovato in manifesta violazione della normativa emergenziale.

Sono state sanzionate anche quattro persone per il mancato rispetto della normativa anti Covid: una perché proveniente da fuori regione senza giustificato motivo e tre perché trovata in giro, senza necessità, dopo le 22.