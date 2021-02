D’Aversa: “Sconforto per il risultato, ma non per la prestazione. L’Arbitro ha le sue colpe”

Al termine della sfida pareggiata al Tardini contro l’Udinese, Roberto D’Aversa, tecnico del Parma, ha parlato ai microfoni di Sky: “Credo che oggi ci deve essere delusione per il risultato non portato a casa ma soprattutto per la prestazione che hanno fatto questi ragazzi. E’ la dimostrazione che in Serie A se hai l’occasione per ammazzare l’avversario devi farlo. Perché è vero che siamo andati in doppio vantaggio ma ci sono state altre occasioni in cui potevamo concretizzare meglio e alla fine abbiamo concesso due occasioni con cui l’Udinese ha pareggiato la partita. Detto questo nel finale abbiamo comunque avuto due occasioni clamorose per portare a casa i tre punti. CI deve essere sconforto per il risultato ma non per la prestazione perché abbiamo fatto una buona gara. Concedetemi però che anche qualcosa nella gestione della partita da parte dell’arbitro va rivisto, ma alcuni episodi possono condizionare la partita”.

Episodi che hanno segnato la partita?

“Da una parte e dall’altra, ci sono stati episodi sia a nostro favore che contro di noi, ma con il risultato che c’era sul campo sicuramente ha influenzato nei nostri confronti. Poi guardiamo i cartellini, ci sono stati più gialli che falli. Ci penserà qualcun altro a valutare l’operato dell’arbitro, noi dobbiamo pensare solo a noi stessi”