Grazie al telecomando inibitore di frequenza rubano su un’auto. Ma incappano nel posto di controllo

Nella giornata di venerdì, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma, hanno denunciato per furto in concorso una coppia, un 51enne e una 48enne, residente in provincia di Reggio Emilia.

Verso le 10.30 i militari impegnati in un posto di controllo, in via Gonella, hanno fermato l’auto con a bordo i due. Insospettiti dall’atteggiamento e dopo aver verificato che sono gravati da precedenti per reati contro il patrimonio, hanno effettuato una prima, sommaria ispezione dell’abitacolo rinvenendo uno zaino con all’interno un portafoglio ed altri oggetti appartenenti ad una terza persona.