Mucche in esubero e senza “carta d’identità”: sequestrati 65 bovini

I Carabinieri della stazione di Varsi unitamente a quelli dei Nas hanno effettuato alcune ispezioni igienico sanitarie presso allevamenti di bovini.

Al termine a un 57enne legale rappresentate di un allevamento di bovini da latte del posto, sono stati sequestrati amministrativamente 65 capi del valore di circa 100 mila euro.

Il sequestro è scaturito in quanto gli animali non sono correttamente identificati ed in esubero numerico rispetto al limite consentito per la movimentazione. Per la violazione è stata elevata una sanzione di 20 mila euro.