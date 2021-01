Norme covid non rispettate e carenze igienico-sanitarie: chiuso un locale a Borgotaro

Un 25enne, legale rappresentante di un supermercato etnico, è stato multato per circa 4mila euro dai carabinieri per la mancata esposizione del cartello del numero massimo di persone ammesse all’interno del locale, e inoltre per avere dipendenti non in regola con il contratto di lavoro.

I carabinieri di Borgo Val di Taro hanno inoltre elevato sanzioni per inosservanza delle norme da contagio anti covid e disposto la chiusura di cinque giorni per carenze igienico sanitario ad un locale, con il 43enne titolare multato per mille euro.

Infine, a Berceto i Carabinieri della locale Stazione hanno sanzionato amministrativamente un giovane che consumava bevande alcoliche nelle adiacenze di un bar.