In bici nel parco con tre dosi da vendere, danneggia l’auto della polizia che bloccava la sua fuga: arrestato

L’hanno individuato giovedì mattina, nel corso di controlli anti-droga al parco Falcone e Borsellino in cui avevano bloccato entrambi gli ingressi all’area verde.

Quando ha visto il personale della Squadra Volanti è partito in fuga in sella alla bicicletta. Nella fuga, l’uomo si è visto bloccato dall’auto della polizia posta a chiusura dell’uscita del parco e per impedire al capopattuglia di scendere dal veicolo è andato con la bici contro la portiera, danneggiandola.

Non è servito però a evitargli di essere bloccato e identificato come un pusher nigeriano di 25 anni già noto alle forze dell’ordine sia per spaccio sia per resistenza a pubblico ufficiale.

Addosso aveva tre frammenti di hashish pronti per la vendita, per un totale di 11,5 grammi.

Il 25enne è stato arrestato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per resistenza a pubblico ufficiale.

Ma anche denunciato per danneggiamento e per inosservanza dell’ordine del Questore di Parma a lasciare il territorio dello Stato.

Nella giornata di ieri in Tribunale è stata celebrata l’udienza per direttissima dove è stato convalidato l’arresto e, su richiesta del difensore dell’imputato, è stato concesso un termine a difesa con rinvio dell’udienza.

Il Giudice tuttavia, riconosciuto il concreto pericolo di fuga e di reiterazione del reato, su richiesta della Procura ha deciso per la detenzione dell’uomo nel carcere di via Burla.