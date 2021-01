Pretende una siringa senza pagarla e al “no” sputa addosso alle farmaciste: “Vi infetterò”

In compagnia del suo cane è entrato in farmacia senza rispettare le distanze anti-Covid, con la mascherina non correttamente indossata e non ha rimediato quando è stato rimproverato dalle farmaciste. Anzi: ha continuato a richiedere bruscamente che gli venisse data una siringa, senza però volerla pagare.

Al “no” delle professioniste, l’uomo ha iniziato ad essere sempre più aggressivo, arrivando a sputare più volte addosso alle farmaciste per – come ha dichiarato – infettarle con le molte malattie di cui è portatore. Le sue “vittime” si sono spostate velocemente dalla traiettoria.

E’ poi uscito per fuggire quando ha capito che era stata allertata la polizia.

E’ accaduto nel pomeriggio di lunedì alla farmacia di viale Bottego e sul posto sono arrivati gli agenti delle Volanti, che si sono messi subito alla ricerca del trentenne in base all’identikit fornito dalle farmaciste.

Lo hanno trovato e fermato lungo via Monte Altissimo e l’uomo, un parmigiano del tutto corrispondente alle descrizioni, si è subito dimostrato insofferente al controllo e ha iniziato a proferire frasi offensive all’indirizzo dei poliziotti.

Accompagnato in Questura per la sua completa identificazione e perquisito, è stato trovato con addosso un grosso coltello a serramanico.

Al termine degli atti è stato denunciato per tentata rapina, porto di oggetti atti ad offendere e oltraggio a pubblico ufficiale. Ed è stato inoltre multato per il mancato rispetto della normativa anti-Covid-19.