Krause annuncia cambiamenti: “Ho la responsabilità di prendere decisioni, anche sofferte”

Il Presidente del Parma Kyle Krause, al termine dell’incontro tra Atalanta e Parma disputatosi questo pomeriggio, ha commentato la situazione attuale dei crociati:

“Sapevamo che il nostro percorso in questa stagione sarebbe stato difficile, ma non ci aspettavamo di arrivare in questo modo a questo punto della stagione. Comprendo la delusione dei nostri tifosi, sono il primo a pensare che ci sia l’assoluta necessità di invertire la rotta. Nelle prossime ore valuterò tutte le opzioni possibili, perchè come proprietario e Presidente del Parma ho la responsabilità di prendere decisioni, anche sofferte, ma sicuramente fatte per il bene del Parma e del suo futuro. E ho tutta l’intenzione di fare ciò che è necessario per far sì che il Parma riesca, come detto, a invertire la rotta“.