Sei alla ricerca di un dentista? Ecco come fare

Ti sei da poco trasferito in una nuova città? Non sei soddisfatto del tuo attuale dentista e hai bisogno di una visita urgente? Non accontentarti del primo professionista che incontri. Stai mettendo a rischio le tue finanze e la tua salute. Comincia la tua ricerca partendo da questa piccola guida.

Come trovare un buon dentista: inizia con le basi

Inizia a valutare alcuni candidati controllando i dentisti più vicini a te. Scegline uno vicino a casa tua o al tuo ufficio, in modo che sia facile da raggiungere anche con i mezzi pubblici. Inoltre, controlla gli orari di apertura dello studio dentistico per verificare che coincidano con le tue abitudini. La maggior parte delle persone non lo fa e finisce per recarsi in uno studio dentistico solo per rimanere delusa quando si rende conto che la serranda è abbassata.

Un altro dettaglio importante da verificare è se il dentista ha tutte le credenziali legali per esercitare la sua attività. Il dentista è in possesso di certificazioni e licenze valide per svolgere il suo lavoro? Condurre questo tipo di ricerca approfondita garantisce di non essere truffato da un dentista fasullo che cerca di guadagnare velocemente. Nemmeno questo settore è esente da truffe.

Di Che tipo di dentista hai bisogno?

Successivamente, devi anche considerare il tipo di dentista che desideri. Hai bisogno principalmente controlli e pulizie regolari? Un dentista generico andrà più che bene. Tuttavia, potresti avere bisogno di qualcosa di più specifico a seconda delle tue necessità. Ad esempio, se soffri di bruxismo potresti trovarti meglio con un dentista specializzato in disturbi del sonno. Cerchi un intervento estetico o altri trattamenti dentali estetici? In questi casi, cerca un dentista specialista in odontoiatria che magari abbia diverse prove prima / dopo del loro lavoro cosmetico. Se non riesci a trovare il dentista specializzato di cui hai bisogno, cerca un dentista generico che possa indirizzarti.

Chiedi consigli ad amici e familiari

È probabile che amici e parenti ti suggeriscano facilmente un buon dentista con cui sono a loro agio e soddisfatti. Chiedi loro informazioni specifiche su cosa gli piace dei loro dentisti per darti un’idea migliore del loro lavoro. Ancora più importante, chiedi al tuo amico o parente da quanto tempo si reca presso quello studio. Questo dato può darti un’indicazione dell’affidabilità dei suoi servizi. Tuttavia, prendi le raccomandazioni con le pinze, soprattutto se provengono da qualcuno che non è mai andato oltre la pulizia dei denti. Cerca di ascoltare le valutazioni di chi ha avuto operazioni più invasive per ottenere una migliore valutazione delle capacità del dentista.

Suggerimenti e recensioni

Hai ristretto l’elenco dei dentisti in base ai consigli fidati e alla vicinanza geografica? Il prossimo passo importante è leggere le recensioni dei clienti. Cerca una recensione che racconti l’intera storia piuttosto che una semplice valutazione “buona” o “cattiva”. Dovresti cercare dettagli approfonditi sulle esperienze di altre persone con quel dentista. Cerca recensioni sul sito web ufficiale o su Google. Se lo studio dentistico ha una pagina Facebook, guarda anche lì perché alcune persone lasciano recensioni sulle piattaforme dei social media.

Verifica i piani di pagamento

Tutti i passaggi precedenti su come scegliere un dentista non avranno importanza se risultano troppo costosi. Assicurati sempre di chiedere al dentista o almeno al personale dell’ufficio un listino prezzi o la disponibilità di più piani di pagamento o finanziamento. Lo scenario peggiore è dover pagare tutto in contanti in anticipo.

Visita lo studio e interpella il personale e il dentista

Una volta in possesso di un elenco ristretto di potenziali studi dentistici, prendi in considerazione di visitarli di persona. Dai un’occhiata alle loro strutture e siediti con i dentisti per discutere le tue esigenze, obiettivi e preoccupazioni di salute orale. Prepara le tue domande prima di chiamare e visitare. Osserva la clinica con attenzione: l’ambiente è comodo e pulito? Il personale e il dentista indossano un abbigliamento adeguato? Controlla anche la presenza di certificazioni, permessi di lavoro e lauree.

Capire come trovare un buon dentista ora dovrebbe essere un gioco da ragazzi con questa guida. Segui questi passaggi per assicurarti di scegliere un dentista che non solo si adatti al tuo budget, ma sia a portata di mano, facile da contattare e abbia le competenze affidabili per aiutarti con i tuoi obiettivi di salute orale.