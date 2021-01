Liverani: “Momento complicato, non posso rinfacciare niente alla squadra”

PUBBLICITÀ

“Per poter vincere ci vuole qualche spunto che delle volte viene dal gioco corale, che è stato creato; ma anche dalle giocate individuali. Per vincere le partite in questo campionato ci vuole un po’ più di determinazione nell’inventarsi la giocata e non essere troppo scolastici. La squadra gioca, lavora, costruisce, ma ci manca quel guizzo individuale di una giocata, un dribbling in area, di un assist. Per vincere le gare ci vuole qualche guizzo che ogni tanto ti può spostare la partita”.

“Non credo che possiamo guardare troppo a chi incontriamo, l’unica cosa che possiamo fare è lavorare con convinzione, credere anche nelle difficoltà in quella positività che ti porta a lavorare, a migliorare, non ci sono altre cure”.

Le parole di Simone Iacoponi – “C’è un rammarico molto grosso. Sapevamo che questa era una partita per noi fondamentale, una gara in cui dovevamo trovare il risultato e purtroppo non c’è stato“. E’ questo il commento diSimone Iacoponi, difensore del Parma, che ai microfoni di DAZN analizza così la sfida di oggi contro il Torino.“Forse il risultato finale è un po’ troppo, non è giusto, però non dovevamo concedere ciò che abbiamo concesso. Bisogna farsi un esame di coscienza e ripartire subito perché mercoledì già avremo un’altra partita. I risultati bisogna iniziare a farli e il prima possibile. Bisogna lavorare e dare qualcosa in più, quello che stiamo dando non sta bastando ed evidentemente c’è qualcosa in più da fare“.

“Non arrivano i gol degli attaccanti? A me dispiace, perché per le punte trovare il gol è importante così come la continuità. E’ fondamentale per loro e anche per noi. E’ chiaro che non si segna soltanto con loro, bisogna trovare il modo di metterli a loro agio così come bisogna creare più occasioni possibili, le nostre punte hanno qualità e forza per segnare come hanno sempre fatto”.

“La squadra è sempre stata dalla parte di Liverani e lo sarà sempre. Continueremo, come abbiamo sempre fatto e ancora di più, a lavorare sul campo e fare ciò che il mister ci chiede. Mercoledì abbiamo una partita, bisogna pensare a quello e a ciò che ci dirà di fare“.