Berceto, in sei a fare pericolose sgommate in auto sulla neve e senza mascherina: denunciati

Non sono mancati interventi e denunce:

– A Parma, la Compagnia Carabinieri ha denunciato una 40enne donna italiana per furto di numerose bottiglie di alcoolici in un negozio della città, quattro persone di origine straniera, che in diversi contesti, sono stati trovati in possesso di armi bianche; ed ancora un altro uomo, un 40enne straniero, trovato in possesso di arnesi per lo scasso.

Altri due uomini italiani sono stati denunciati per truffa:: tentavano di pagare alle casse self service di un centro commerciale delle bottiglie di champagne dopo aver sostituito il codice a barre con quello di prodotti meno cari.

Si è proceduto inoltre con contestazioni amministrative per detenzione di stupefacente nei confronti di 5 persone e , con il sequestro di varie dosi di cocaina, hashish, marijuana e crack.

Infine, anche un minorenne è stato denunciato per possesso di armi da taglio e segnalato alla Prefettura per detenzione di stupefacente.

– A Berceto, nel tardo pomeriggio del 31 dicembre, i militari della Stazione, nei pressi della statale Cisa, hanno controllato e sanzionato per non rispetto della normativa anti Covid, sei giovani, tra i 17 ed i 23 anni provenienti da un vicino centro della Toscana, intenti a fare pericolose evoluzioni con l’auto nella neve e tutti privi di mascherina.

– In tutta la provincia, inoltre, sono stati svariati gli interventi, tempestivamente gestisti dagli operatori delle quattro Centrali Operative dell’Arma dislocate sul territorio, per segnalazioni di schiamazzi, discussioni familiari e condominiali a seguito di abuso di alcoolici, per persone in strada in violazione del coprifuoco, per utilizzo eccessivo di fuochi d’artificio ed infine per incidenti stradali.

Durante questo periodo di festività ed almeno sino al prossimo 6 gennaio, continueranno a garantire senza sosta servizi straordinari per la sicurezza e rispetto della legalità. Chiunque necessitasse di aiuto o supporto non esitasse, in qualsiasi momento, a contattare il numero di pronto intervento Carabinieri “112”.