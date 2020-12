Viaggia con 20 panetti di hashish nascosti nel giubbotto: arrestato 29enne tunisino

Un tunisino 29enne è stato arrestato nella giornata di ieri per detenzione di sostanze stupefacenti al fine di spaccio, e un 23enne di origine colombiana è stato denunciato. I Carabinieri di Parma hanno fermato l’auto con i due a bordo per un controllo e sin da principio il guidatore, il tunisino 29enne, appariva agitato e nervoso. Per tale motivo i Carabinieri hanno deciso di perquisirlo, trovando nella fodera del giubbotto venti panetti di hashish per circa un chilo.

E’ stata inoltre perquisita l’abitazione dell’uomo, in cui sono stati trovati altri 200 grammi di sostanze stupefacenti, oltre ad un bilancino nascosto all’interno di una calza. La droga è stata sequestrata e il 29enne trasportato al carcere di via Burla.