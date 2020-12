Vaccini anti Covid arrivati nella notte: dalle 14 le prime vaccinazioni al Maggiore

Oggi, domenica 27 dicembre, è il Vaccine Day. Dalle 7.30 di questa mattina, gli incaricati delle aziende sanitarie stanno recuperando la propria scorta di vaccini anti-Covid Pfizer-BioNtech e rientrando nelle loro sedi in vista del via della campagna, dalle ore 14.

In simultanea in ogni provincia, da Piacenza a Rimini. Le operazioni di vaccinazione andranno avanti fino a sera. In tutto, saranno 975 professionisti della nostra sanità – medici e infermieri – ad essere vaccinati, tanti quante sono le dosi assegnate all’Emilia-Romagna per questa prima giornata d’avvio, nel Paese e in Europa, per quello che è stato ribattezzato il Vaccine Day.