Traffico di documenti falsi tra Ucraina e Italia, 92 indagati: coinvolta anche Parma

E’ coinvolta anche Parma nella maxi operazione che ha portato all’indagine nei confronti di 92 persone per un traffico di documenti falsi tra l’Ucraina e l’Italia, che ha portato a decine di perquisizioni e sequestri in tutto il paese, compresa la nostra città. A coordinare l’indagine, la Procura della Repubblica di Trieste.

L’attività investigativa della squadra mobile ha permesso di fare luce su un traffico transnazionale di documenti falsi (patenti, certificati di abilitazione alla guida, documenti di identità e diplomi), tutti in apparenza rilasciati dalle autorità polacche, che dei soggetti operanti in Ucraina inviavano, grazie alla mediazione di complici residenti a Trieste, a clienti, quasi esclusivamente stranieri, disposti a pagare cifre comprese tra i 1.500 ed i 1.800 euro.

L’indagine deriva dall’arresto di un ragazzo turco di 20 anni residente a Trieste, il quale, nell’aprile 2020, era stato trovato in possesso di 700 grammi circa di marijuana destinata allo spaccio sulla piazza locale. Da approfondimenti investigativi è emerso come questi fosse in contatto con un altro connazionale del 1992, operaio residente a Trieste, nel frattempo trasferitosi in provincia di Monza Brianza, collegato con dei soggetti operanti in Ucraina specializzati nella produzione di documenti falsi, inviati direttamente ai destinatari tramite corriere e con mittente inesistente, a fronte della corresponsione di somme in denaro inviate tramite circuiti internazionali di pagamento.

Pertanto, si è eseguita una dettagliata analisi delle spedizioni effettuate dall’Ucraina all’Italia, verificando come in un centinaio di casi il plico inviato fosse, per dimensioni e peso, compatibile con dei documenti. Incrociando il contenuto di alcune conversazioni tra gli indagati con le spedizioni effettuate tramite corriere, sono stati individuati 92 soggetti, potenziali detentori di documenti falsi; di essi solo due italiani (residenti in provincia di Vicenza e di Pistoia) ed i restanti tutti stranieri di diverse nazionalità, dimoranti oltre che a Trieste, in diverse regioni di Italia ed in particolare Valle d’Aosta, Toscana, Lombardia, Piemonte, Puglia, Abruzzo, Lazio, Emilia Romagna, Veneto, Sicilia, Trentino Alto Adige, Marche.

Sulla scorta delle risultanze investigative, il Pm titolare del fascicolo, Lucia Baldovin ha emesso altrettanti decreti di perquisizione personale e locale che sono stati eseguiti nei giorni scorsi dalla Squadra Mobile della Questura di Trieste e da altre 40 Squadre Mobili, con il coordinamento del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato di Roma.

All’esito sono stati sottoposti a sequestro complessivamente 40 patenti di guida, 8 carte di identità, 2 permessi di soggiorno, 13 certificati per abilitazione alla guida anche di veicoli pesanti/trasporto merci pericolose, 2 diplomi scolastici, falsi, tutti apparentemente rilasciati dalle autorità polacche, nonché numerosi apparecchi cellulari contenenti elementi utili per il prosieguo investigativo. Le indagini sono ancora in corso.

L’operazione della Squadra Mobile ha interessato le province di Aosta, Arezzo, Bergamo, Brescia, Caserta, Alessandria, Como, Milano, Torino, Cremona, Cuneo, Ferrara, Firenze, Foggia, Grosseto, L’Aquila, Latina, Livorno, Lodi, Macerata, Mantova, Massa Carrara, Modena, Monza Brianza, Novara, Padova, Parma, Piacenza, Pistoia, Prato, Ravenna, Roma, Trapani, Trento, Udine, Venezia, Verona, Vicenza e Viterbo. (Adnkronos)