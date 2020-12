23enne ruba una bici e tenta di sfondare una vetrina: denunciato

Un 22enne residente a Parma è stato arrestato nella giornata di ieri dai Carabinieri della stazione di Oltetorrente: il giovane infatti aveva su di sé pendente un ordine di carcerazione emesso dalla procura di Bologna, in quanto deve scontare tre anni e cinque mesi di reclusione. Per questi motivi il 22enne è stato trasportato al carcere di Via Burla.

Sempre nella giornata di ieri, i Carabinieri di Parma Centro hanno denunciato un 23enne per furto di bicicletta e tentato furto in un negozio di telefonia. Il giovane in mattinata aveva rubato una bicicletta in Piazza Garibaldi e a bordo della stessa aveva preso un mattone del Palazzo della Pilotta e con questo ha provato a sfondare una vetrina di un negozio di elettronica in via Verdi. Fallito il tentativo, si è dato alla fuga ma è stato fermato poco dopo e denunciato.