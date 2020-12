Ai domiciliairi per droga, continua a spacciare: arrestato albanese

I Carabinieri della stazione di Fidenza hanno arrestato un 44enne albanese destinatario di una misura cautelare in carcere disposta dalla Corte d’Appello di Brescia.

L’uomo, benché agli arresti domiciliari, ad inizio dicembre è stato arrestato, dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Fidenza, per spaccio di sostanza stupefacente in quanto colto in flagranza nel cedere dello stupefacente ad un 23enne del luogo.

Condannato e confermata la detenzione domiciliare, ha continuato più volte a trasgredire le prescrizioni dei giudici, che pertanto hanno deciso di sostituire la misura con quella della custodia in carcere.