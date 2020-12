Allerta arancione per neve anche a bassa quota

Da questo pomeriggio, queste le previsioni, l’ Emilia Romagna sarà investita da un aumento della nuvolosità, che inizialmente interesserà l’Appennino centro-occidentale, per poi estendersi (dalla serata-nottata) all’intera regione. Le precipitazioni saranno a carattere nevoso sui rilievi, con quota neve sui 500 metri. In pianura, le precipitazioni inizialmente saranno sotto forma di pioggia per poi trasformarsi in neve durante la notte.

Con diverse intensità, le precipitazioni proseguiranno per l’intera giornata di domani quando dalle prime ore della giornata è previsto l’afflusso di aria più fredda e di un’intensificazione delle piogge e delle nevicate, che potranno protrarsi fino al pomeriggio. Le nevicate dovrebbero riguardare i territori di montagna e collina fra Piacenza e Bologna; ad alte quote, gli accumuli nevosi potranno raggiungere i 40-45 centimetri. Giovedì è previsto un miglioramento delle condizioni meteo. Allerta gialla, sempre fino a domani, anche per vento, stato del mare e criticità costiera.