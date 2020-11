Coronavirus – A Parma 132 nuovi contagi, sei decessi

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 250 (-8 rispetto a ieri), in calo quelli in altri reparti Covid: 2.673 (-6).

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 15 a Piacenza (-1),14 a Parma (invariato), 34 a Reggio Emilia (+1), 63 a Modena (-2), 55 a Bologna (-1 rispetto a ieri), 5 a Imola (- 1), 19 a Ferrara (-3),15 a Ravenna (invariato), 4 a Forlì (invariato), 1 a Cesena (invariato) e 25 a Rimini (-1). Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 3.281 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 41.116.

Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio dell’epidemia, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 12.117 a Piacenza (+142 rispetto a ieri, di cui 48 sintomatici), 9.913 a Parma (+132, di cui 78 sintomatici), 16.849 a Reggio Emilia (+220, di cui 131 sintomatici), 21.210 a Modena (+538, di cui 372 sintomatici), 22.941 a Bologna (+435, di cui 140 sintomatici), 3.208 casi a Imola (+123, di cui 48 sintomatici), 5.764 a Ferrara (+138, di cui 16 sintomatici), 7.494 a Ravenna (+207, di cui 95 sintomatici), 4.385 a Forlì (+73, di cui 48 sintomatici), 3.724 a Cesena (+56, di cui 45 sintomatici) e 9.414 a Rimini (+101, di cui 31 sintomatici).

La conferenza dell’assesore Donini – Appuntamento con l’assessore regionale alle Politiche per la salute, Raffaele Donini sulla pagina facebook dell’ente. La diretta si è svolta dal Laboratorio Unico del Centro Servizi dell’Ausl Romagna di Pievesestina di Cesena, presente anche il professor Vittorio Sambri, direttore dell’Unità Operativa Microbiologia dell’Ausl Romagna.

Non solo dati ma la valutazione di alcuni scenari. Con ricadute sul piano clinico: “Età dei contagi di gran lunga inferiore a quella dei decessi”, ha sottolineato l’assessore elencando i numeri. “Rt continua ad abbassarsi: 1,07 eravamo 1,14 la scorsa settimana. Un alleggerimento che ci fa matirare qualche speranza per le prossime settimane. Pressante la situazione però nei reparti covid: 49% di saturazione. Un limite sopra di 9 punti a quello stabilito dal ministero del 40%. Così come 33% è la saturazione delle terapie intensive, di 3 punti superiore alla soglia. Gli ospedali, a livello delle altre patologie, stanno reggendo ma la situazione va monitorata. La pressione ospedaliera va monitorata con attenzione perchè, a differenza di altre regioni che hanno fermato la “normale” programmazione, noi la continuiamo.

I dati nazionali – Nelle ultime 24 ore in Italia registrati 28.352 nuovi casi di coronavirus su 222.803 tamponi effettuati, che portano il totale dei positivi da inizio emergenza a 1.538.217. I decessi sono stati 827, con il totale delle vittime nel Paese che sale a 53.677. I ricoverati in terapia intensiva sono 3.782, 64 in meno rispetto a ieri. Intanto l’indice Rt scende a 1,08.