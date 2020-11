Ingressi contingentati, area delineata, mascherina e distanza: sabato riapre il mercato della Ghiaia – La mappa

Dopo aver messo in atto tutte le disposizioni di sicurezza contenute nell’Ordinanza della Regione Emilia Romagna, ingressi contingentati con personale preposto a regolare gli accessi per evitare il sovraffollamento, perimetrazione dell’ area e rispetto degli obblighi di indossare la mascherina e mantenere la distanza di sicurezza, il Comune di Parma conferma la ripresa dello svolgimento per il mercato della Ghiaia da sabato 21 novembre.

L’area del mercato verrà suddivisa in diverse sottoaree e per ciascuna saranno previsti varchi di accesso e uscita, come nella tabella in allegato, e ciascun ingresso o uscita sarà presidiato da personale che garantirà il contingentamento per evitare assembramenti.

“Il Comune di Parma si è attivato immediatamente dopo l’emanazione dell’Ordinanza Regionale per mettere in atto le necessarie misure per mettere in sicurezza i mercati. Già da lunedì siamo riusciti a far ripartire i mercati rionali. Per il mercato della Ghiaia non è stata immediata la riapertura vista la superficie che copre e il numero di espositori. Per sabato prossimo siamo riusciti a definire nel dettaglio le misure di sicurezza e permetterne lo svolgimento.

L’obiettivo è garantire la sicurezza dei cittadini che frequentano il mercato e degli ambulanti presenti tenendo sempre presente la necessità di poter far lavorare gli operatori in un momento delicato come questo. Un ringraziamento a tutti i collaboratori degli uffici comunali che si sono adoperati con dedizione per consentire di raggiungere questo obiettivo. Oltre a loro anche a tutte le associazioni che ci stanno sostenendo nel presidiare le zone e far svolgere tutto in piena sicurezza: Associazione Nazionale Carabinieri, Auser e Associazione Nazionale Polizia di Stato. E in ultimo grazie agli ambulanti per la loro disponibilità e la fattiva collaborazione” ha sottolineato l’assessore al Commercio Cristiano Casa.